Diogo Jota: «Olho sempre para o que o Cristiano Ronaldo faz»

Diogo Jota foi o homem escolhido esta semana para uma longa entrevista ao site oficial do Liverpool. Falou do atual momento de forma, das aventuras que tem vivido em Anfield e, claro está, de Cristiano Ronaldo. Um companheiro que lhe serve de inspiração dentro e fora do campo.

"Quando és jovem tens muita energia mas continuas a cometer muitos erros e a aprender com todas as experiências. Olho sempre para o que o Cristiano Ronaldo faz, porque me parece que ele marcou mais golos a partir dos 30 anos do que antes dessa idade. E isso mostra que é possível melhorar sempre", iniciou.

"Também significa que aos 26 anos podes estar longe do teu auge e é isso que espero. Trabalho para ser cada vez melhor e atingir esse patamar", rematou.