Diretor de clube inglês gravado a insultar funcionária: «P… de merda. Gostava de a atirar pela janela»

Danny Macklin, diretor geral do AFC Wimbledon (terceiro escalão inglês), demitiu-se depois de terem sido reveladas palavras insultuosas dirigidas a uma funcionária do clube."Nunca quis matar ninguém, mas gostava de a matar. Puta de merda. Cabra de merda, gostava de a atirar pela janela. Quero matá-la. Odeio-a. Escumalha de merda", afirmou Danny Macklin a outras duas colegas sem saber que as suas palavras estavam a ser gravadas.O funcionário que escondeu o aparelho no gabinete de Danny Macklin é responsável de segurança no clube e tem antecedentes militares. Matthew Well falou sobre a gravação ao jornal 'The Times': "Não acreditei no que ouvi. A forma como ele estava a falar da Rebecca era terrível".Matthew Wellls, na posse das provas, avisou um dos dirigentes do AFC Wimbledon que, se não fizesse nada em relação aos insultos de Danny Macklin, entraria em contacto com o Príncipe William, presidente da Federação Inglesa de Futebol que conheceu quando ambos estavam no exército."Penso que o AFC Wimbledon reagiu corretamente. Quando tiveram as provas atuaram rapidamente. Penso que o Danny estava sob muita pressão no trabalho, mas isso não desculpa os comentários que fez", afirmou Matthew Wellls.