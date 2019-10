Diretor desportivo sucede a José Gomes como treinador do Reading

O diretor desportivo do Reading, Mark Bowen, assumiu o cargo de treinador da equipa principal, após a saída do português José Gomes, na passada quarta-feira, anunciou hoje o clube da segunda liga inglesa.Em nota publicada no site oficial na Internet, os 'royals' enalteceram a "vasta experiência" do galês como adjunto, para "tirar o melhor proveito do grupo" e alcançar de novo bons resultados.José Gomes, antigo treinador do Rio Ave, ingressou no Reading no final de dezembro de 2018 e conseguiu garantir a manutenção no 'Championship', mas deixou agora o clube inglês no 22.º e antepenúltimo posto, com oito pontos, após 11 jornadas.