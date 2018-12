Diretor executivo da federação inglesa abandona cargo no final da época

O diretor executivo da Federação Inglesa de Futebol (FA), Martin Glenn, vai abandonar o cargo no final desta época, após quatro anos a exercer funções, anunciou esta quinta-feira o organismo federativo em comunicado."Vim para o cargo com a forte convicção de que o desempenho das seleções inglesas nos torneios podia e devia melhorar. Abandono orgulhoso com o sucesso de todos os resultados das seleções", afirmou Glenn.Sob a liderança de Glenn, a seleção principal masculina alcançou as meias finais do Mundial 2018, na Rússia, pela primeira vez em 28 anos, e apurou-se para a primeira 'final four' da Liga das Nações, a realizar-se em Portugal, em junho, enquanto a representação feminina atingiu as meias-finais do Campeonato do Mundo de 2015.