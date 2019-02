Discussão épica afasta Begovic da baliza

O guardião bósnio Asmir Begovic esteve com um pé fora do Bournemouth. O jogador de 31 anos teve uma grave discussão com o treinador Eddie Howe e está fora da equipa há 3 jogos, algo que fez soar os alarmes no seio do emblema Cherrie.

Begovic chegou ao clube em maio de 2017, proveniente do Chelsea. De lá para cá tem sido presença constante na baliza do Bournemouth e com prestações de qualidade. Contudo, a sua última presença a titular aconteceu no embate frente ao Everton, a meio de janeiro.

Depois de uma série de 4 jogos em que sofreu 14 golos, Begovic saiu da equipa e cedeu lugar ao polaco Artur Boruc, antiga estrela do Celtic.

Sabe-se agora que na base da saída da equipa esteve uma discussão de proporções épicas entre o guarda-redes e o treinador, que entretanto já terão sanado as suas diferenças, a bem do clube.