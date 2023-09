Disparar para... nada: equipa inglesa fez 88 remates mas ainda está em branco no campeonato

A League One, o terceiro escalão do futebol inglês, vai para a sua 10.ª jornada e incrivelmente há uma equipa que ainda tem a sua conta de golos a zeros. E, naturalmente, está afundada na última posição da tabela, com apenas 1 ponto (empate diante do Portsmouth). Trata-se do Cheltenham Town, conjunto que na temporada passada terminou em 16.º (em 24 equipas), mas que este ano está a atravessar uma crise sem igual na história do terceiro escalão.E não é propriamente por falta de tentativas, já que o clube orientado por Wade Elliott totaliza em nove jornadas 88 remates (uma média quase dez por partida), 21 deles na direção da baliza. O Cheltenham nem é o ataque que menos cria - é o 4.º neste particular -, mas o que falta é mesmo colocar a bola no fundo da baliza, algo que o Shrewsbury Town, a segunda pior equipa neste aspeto, já fez por quatro vezes. São, para já 810 minutos (mais compensação) sem conseguir marcar. É dose!Para lá do registo de golos - ou a falta deles... -, a equipa da zona Oeste de Inglaterra entra já para os livros da competição, por ter sido a primeira a ficar em branco nas primeiras nove jornadas do campeonato. Não é propriamente um recorde muito desejado, mas esse ninguém o vai tirar ao Cheltenham Town. Pelo menos até 2024/25. E há outro recorde que pode cair: se ficar sem marcar nas próximas três jornadas, o Cheltenham vai fixar um novo recorde histórico de mais jogos seguidos sem faturar de sempre na competição. O Lincoln City, o atual 13.º colocado, é o próximo adversário. Veremos se a sequência se prolonga.E se ainda não marcou e é o pior ataque, o Cheltenham tem também o registo de pior defesa, com 15 golos sofridos em nove partidas. Curiosamente, quatro dos jogos que perdeu foram pela margem mínima, pelo que até no aspeto defensivo nem estão tão mal assim. Falta é aquilo que decide jogos: colocar a bola no fundo da baliza. Se no sábado, ante o Lincoln, ela finalmente entrar... bem que podia haver um feriado na cidade!