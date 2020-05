Do despedimento de Villas Boas à conquista da Champions: Drogba conta tudo

Em 2011/12 o Chelsea conquistou Liga dos Campeões, mas por trás deste troféu há muita história e a grande figura dessa final, Didier Drogba, veio levantar o véu desse caminho que teve um grande percalço com o despedimento de André Villas Boas do comando técnico. Bem, um percalço mais ou menos. Isto porque depois dos blues dispensarem o português e promoverem Roberto Di Matteo, os jogadores reuniram, fizeram mea culpa pelo destino de Villas Boas e disseram ali que a Champions teria de ser do Chelsea. E assim foi.





Numa extensa publicação na sua conta de Instagram, o antigo ponta-de-lança contou a todos o que se passou naqueles três meses, desde o adeus de AVB até ao dia mais feliz da história dos azuis de Londres. "Há oito anos, o treinador tinha sido despedido pelo clube e nós, os jogadores, fizemos uma reunião não reconhecemos que a culpa era nossa. O capitão falou, tal como outros líderes do balneário. Decidimos dar tudo na Liga dos Campeões. Por nós e também por ele", começou por dizer.Nessa altura, o Chelsea estava com um pé fora da prova milionária, pois tinha perdido4-1 contra o Nápoles, mas essa reunião foi mesmo um ponto de viragem, porque os blues conseguiram mesmo dar a volta com uma vitória, por 4-1, na segunda mão: "Estávamos em busca deste troféu há oito anos e nunca tínhamos conseguido. Tinha de ser ali."Drogba, uma das maiores lendas do Chelsea, frisou que todos concordaram em colocar os egos de parte para remarem todos para o mesmo lado. O primeiro a fazê-lo foi o costa-marfinense, que, logo a seguir à reunião, foi pedir ajuda... a Juan Mata, de 23 anos: "’Por favor, Maestro, ajuda-me a ganhar a Liga dos Campeões’, disse-lhe eu, ao que ele me respondeu: ‘És louco? Tu és o Didier Drogba! Tu é que me vais ajuda a ganhar’. Eu depois disse-lhe que estávamos a tentar há muito tempo e não conseguíamos, por isso a diferença seria ele. Até prometi que lhe dava um presente se ganhássemos."Três meses depois, lá estava o Chelsea a jogar a final contra o Bayern Munique em casa dos bávaros. "Estávamos debaixo de uma enorme onda vermelha. Mas tudo parecia estar acabado. Quando eles marcaram a oito minutos do fim, perdi toda a motivação. Quando me preparava para dar o toque de saída, o Mata disse-me: ‘Acredita, Didi! Tens de acreditar’. Respondi-lhe quase em lágrimas que era quase impossível e que ia chorar como chorei na final da CAN desse ano", lembra Drogba.Parecia mesmo estar tudo perdido, mas o destino estava do lado Chelsea. Quando no último minuto os blues conquistaram o primeiro canto da partida, contra os 18 dos alemães. "Lembram-se quem bateu esse canto? Pois, foi o Mata, ele ajudou mesmo. O resto é história!", recorda o avançado, que marcou nesse canto que levou o jogo para prolongamento e que depois, nos penáltis, não tremeu quando foi preciso matar."A lição é: acreditem sempre", conclui Didier Drogba.