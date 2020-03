Do dia-a-dia durante a quarentena à situação vivida em Inglaterra: Diogo Dalot responde aos fãs

Diogo Dalot respondeu, esta segunda-feira, às questões de alguns fãs numa iniciativa levada a cabo pela ProEleven. O lateral-direito português do Manchester United contou como passa os seus dias, o que faz para manter a forma e explicou qual o cenário vivido em Inglaterra, face à pandemia da Covid-19.





"O meu dia-a-dia mantém-se completamente igual, tirando a parte da manhã em que já não posso ir para o centro de treinos, mas consigo manter a forma e continuar a treinar com o pequeno espaço que tenho em casa. Se for preciso correr saio um pouco à rua, onde não haja muita gente, mas o importante agora é manter a forma e tentar não a perder muito porque se não quando voltarmos poderá ser pior", afirmou o jovem internacional português.Diogo Dalot revela que em Inglaterra a situação em torno do novo coronavírus não é igual ao cenário vivido em Portugal, mas começa a ser levado com o mesmo grau de seriedade."Já estou em quarentena há quase 15 dias, mais coisa menos coisa. O país tem estado um bocadinho diferente de Portugal. Só agora, no início desta semana, é que declarou, não estado de emergência, mas declarou quarentena obrigatória para toda a gente e agora sim, temos de estar em casa, sair de casa o menos possível e fazer basicamente o que os portugueses estão a fazer", finalizou.