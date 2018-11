Dois portugueses recusaram possibilidade de treinar o Fulham

Claudio Ranieri foi esta quarta-feira apresentado como novo treinador do Fulham , mas o italiano estava longe de ser a primeira escolha dos londrinos. Era, ao que parece, a quarta opção na lista de técnicos que os cottagers tinham na sua agenda, pelo menos a julgar por aquilo que esta noite o 'Telegraph' reporta. Assim, de acordo com este jornal, antes de avançar para o técnico italiano o Fulham encetou negociações com outros três técnicos, dois deles portugueses.Tratavam-se de Leonardo Jardim, recentemente despedido do Monaco, e André Villas-Boas, longe dos bancos desde o ano passado, quando comandou os chineses do Shanghai SIPG. A resposta de ambos foi negativa, tal como a de Arsène Wenger, que foi o outro treinador abordado pelos dirigentes do clube londrino. Os três técnicos acabaram por negar-se a assumir o último classificado da Premier League e a escolha acabou por recair no veterano italiano, que na última passagem pelo campeonato inglês se notabilizou por ter guiado o Leicester o título (para depois ser despedido...).