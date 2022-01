'Dominatrix' sensual fala da noite louca com craque do City

Em Inglaterra o futebol não pára e na cidade de Manchester todas as atenções estão centradas em duas coisas - a derrota do United frente ao Wolves (0-1) e o jogador do City que gosta de ser dominado no sexo.

Sim, um tema extra futebol mas que está a apaixonar as gentes da cidade inglesa nos últimos dias. Tudo porque a esbelta profissional do sexo, que se define como uma 'dominatrix de topo', utilizou as redes sociais para informar o mundo que uma estrela do Manchester City a acompanhou numa noite louca, depois do 7-0 que a formação de Pep Guardiola aplicou ao Leeds no passado mês de dezembro.

De resto, Estee fotografou-se com uma camisola do clube com a seguinte legenda: "Ele ofereceu-me uma camisola do City! E eu mostrei-lhe o teatro dos sonhos!"

O número de seguidores de Estee nas redes sociais subiu de forma brutal e a jovem britânica está a aproveitar para cavalgar forte a onda mediática, deixando 'dicas' sobre o jogador, que se recusa a identificar.

"As meninas costumam enviar mensagens a futebolistas, mas comigo são eles a mandar mensagens", revelou, informando que há mais craques da Premier League em busca dos seus serviços.

"Um segredo é um segredo, mas eu gosto de ir até ao limite. Até porque não estar em controlo é o melhor sentimento do mundo", rematou.

Por terras inglesas ninguém sabe a identidade do jogador do City que é fã de Estee, mas os tablóides estão a dar tudo para descobrir.