Domingos Quina apresentado no Barnsley: «É a oportunidade perfeita para mim»

As últimas horas do mercado de transferências de inverno foram intensas para muitos e Domingos Quina foi um desses exemplos. O internacional sub-21 português, que se encontrava emprestado pelo Watford ao Fulham de Marco Silva até ao final da temporada, viu os 'cottagers' terminarem a ligação que o ex-Benfica tinha ao clube mais cedo do que o previsto.

Contudo, momentos após o Fulham comunicar oficialmente o término do empréstimo do jogador, Domingos Quina já estava a ser apresentado como reforço do Barnsley, último classificado do Championship, até ao final da época e não podia estar mais entusiasmado com este novo capítulo na carreira.

"Já tenho saudades de estar no relvado e de jogar futebol. Esta é a oportunidade perfeita para mim para jogar e ajudar a equipa a regressar ao seu devido lugar, por isso estou muito entusiasmado e mal posso esperar por começar", atirou o jovem atacante, em declarações ao sítio oficial da Internet do Barnsley.

E prosseguiu: "Vejo-me como um jogador ofensivo. Tento correr para o ataque e ser positivo com bola. Gosto de driblar e de rematar, mas também irei trabalhar duro e ajudar a equipa."