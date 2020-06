Domingos Quina em apuros: extremo investigado por suposto envolvimento em festa ilegal

O Watford, emblema que milita no principal escalão inglês de futebol, abriu este sábado uma investigação a Domingos Quina e Andre Gray por suposto envolvimento dos dois jogadores numa festa de aniversário com cerca de 20 pessoas.

De acordo com o 'Daily Mail', os dois jogadores violaram as regras de confinamento social, devido à pandemia de Covid-19, e serão agora alvos de investigação por parte do emblema inglês, que teve conhecimento do que ocorrera através de imagens que foram surgindo, na sexta-feira, nas redes sociais dos jogadores - publicações que foram posteriormente eliminadas.

"O Watford Football Club está ciente das publicações que têm vindo a público e sugerem o envolvimentos de dois jogadores, que alegadamente violaram os protocolos de higiene e segurança. O clube irá agora investigar o sucedido e conversar com os dois jogadores em questão. Não serão feitos mais comentários", declarou o clube, em comunicado publicado este sábado, no sítio oficial.

Recorde-se que, de acordo com os protocolos de higiene e segurança da Premier League, os jogadores podem estar em contacto com membros das suas famílias, mas devem evitar, em qualquer caso, contacto desnecessário.