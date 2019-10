Dono do Everton segura Marco Silva

Os maus resultados recentes colocaram Marco Silva perto da saída do comando técnico do Everton, mas ao que parece o técnico português vai ter uma derradeira chance para dar a volta à situação atual. Segundo adianta o 'Daily Mail', o técnico português tem o apoio do acionista maioritário do clube e, por isso, vai permanecer no cargo até pelo menos ao próximo jogo da Premier League, diante do West Ham, agendado para o próximo sábado.De notar que para quarta-feira está marcada uma reunião da direção dos toffees, ainda que a mesma não deva mudar a situação do técnico português, especialmente porque este, conforme dissemos acima, continua a ter confiança do milionário Farhad Moshiri. De resto, e sempre de acordo com o 'Daily Mail', Moshiri e Marco Silva terão mantido conversas nas últimas semanas, nas quais terão concordado que é imperativo que os resultados e as exibições mudem de forma considerável nas próximas semanas.Lembre-se que a especulação em torno do futuro do português ganhou maior destaque esta terça-feira, quando a imprensa inglesa o apontou à saída e colocou David Moyes como grande candidato à sua sucessão