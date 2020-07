Dono do Leeds United pondera contratar Cavani

O proprietário do Leeds United admitiu que o emblema inglês está a avaliar a possibilidade de contratar Edinson Cavani, avançado uruguaio que terminou contrato com o Paris Saint-Germain e está na mira do Benfica.

"Além da sua qualidade, Cavani poderia contribuir com a sua capacidade física e adaptar-se bem em Inglaterra, mas nunca conversei com o treinador sobre ele. É verdade que pensamos nele e estamos a avaliar o que podemos fazer, já que ele ainda está disponível para uma transferência a custo zero", afirmou Andrea Radrizzani em declarações à 'Sky Sports' Italia.

Outro avançado em final de contrato é Zlatan Ibrahimovic e o dono do Leeds foi confrontado com a possibilidade de contratar sueco, mas reconheceu que é um cenário "difícil". "Tentámos contratá-lo em janeiro, mas ele optou por continuar no Milan e o acordo desapareceu. Agora acho que é tarde e além disso a intensidade do futebol inglês é diferente", reconheceu o empresário italiano.



Cavani parece assim posicionar-se como um dos alvos principais para reforçar o ataque do histórico clube inglês, que vai voltar disputar a Premier League após 16 épocas de ausência.