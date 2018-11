Drogba conta como Mourinho o motivou com referências à realeza

Didier Drogba é um jogador muito acarinhado no Chelsea. Marcou golos, muito golos, ganhou títulos e fez sonhar os adeptos dos bleus. Mas a carreira do costa-marfinense no clube esteve para terminar mesmo antes de começar. Foi José Mourinho quem salvou a situação."Houve uma altura depois da primeira época em que não me sentia confortável. Pensei voltar para o Marselha, onde era o único ponta-de-lança e tinha toda a equipa a jogar para mim", contou o jogador, que pendurou as chuteiras no final da última época, aos 40 anos, na MLS."Mas depois ouvi o Mourinho dizer algo muito interessante, não só a mim como à equipa. Ele disse: 'Se cada um de vocês quer ser o rei, o melhor é voltarem para o clube de onde vieram. Regressem! Porque aqui há 22 reis! Ou aceitam isto e trabalham juntos ou vão-se embora, vão para onde eram o único rei e onde toda a gente vos apaparica'", acrescentou Drogba.O avançado reconhece que este discurso do técnico foi uma espécie de 'clique'. "Percebi o que ele quis dizer. Eu já tinha sido rei no Marselha e agora estava num novo desafio. Estava numa equipa em que um médio defensivo podia marcar 10 ou 15 golos por época. Mas depois perguntei-me 'qual é o meu papel aqui?' Sabia que tinha de melhorar e foi isso que me motivou, foi o que me tornou num jogador melhor."