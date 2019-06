Duckpond venceu campeão amador e celebrou como se tivesse ganho a... Champions

O Duckpond FC conquistou o título da Sunday League, campeonato inglês de futebol amador, e fez questão de celebrar como se acabasse de arrecadar a Premier League ou a Liga dos Campeões. O que fez a equipa fundada em 2011 no condado de Essex após bater o Colchester na partida respeitante à última jornada? Fez uma coleta e alugou, por 4.500 euros, um autocarro aberto para desfilar nas ruas de Harwich, cidade com pouco mais de 20 mil habitantes. Não se ficou por aí o Duckpond FC. Contratou um piloto de avião para sobrevoar a região com uma tarja onde era possível ler: "Duckpond, campeão de Essex."





A localidade não saiu à rua para saudar os campeões, que tinham semanas antes arrecadado também a Fowler Memorial Cup. Quem o fez não deixou, por certo, de sorrir ao ler a mensagem inscrita na parte da frente do autocarro verde e vermelho cheio de ‘futebolistas’ com camisolas cor de laranja. "Conquistámos todo o Essex. Nunca iremos parar."