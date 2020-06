Dudek: «O sussurro do Diabo esteve na minha cabeça para dar um murro na cara do Benítez»

Jerzy Dudek, antigo guarda-redes do Liverpool, confessou à revista 'FourFourTwo' que ia perdendo a cabeça com Rafa Benítez, a ponto de ter estado próximo de lhe dar um murro na cara. O polaco, que representou os reds entre 2001/02 e 2006/07, tinha sido um dos destaques da equipa inglesa na histórica final da Liga dos Campeões, frente ao Milan, sobretudo nas grandes penalidades mas a boa forma de Dudek não mudou as ideias do técnico espanhol em contratar um novo guardião. A escolha recaiu em Pepe Reina, uma decisão que tirou o polaco do sério.





"Disse a Benítez que o Mundial de 2006 estava perto e que queria jogar. Reina era um tipo genial mas Rafa Benítez contratou um guarda-redes quando eu estava no meu melhor momento", afirmou à publicação inglesa, confessando que esteve perto de mudar de ares. "O Colónia estava interessado mas uns dias antes de terminar o mercado, chamaram-me: 'Porque é que Rafa nem sequer fala connosco?'. Fiquei surpreendido, pensei que já estava tudo acordado. No dia seguinte, zanguei-me com ele após o treino. E aí explicou-me: 'Só ofereceram um empréstimo e és importante para nós. Oferecem-nos 900 mil euros... mas o que acontece se Reina se lesiona? Não posso pôr esses 900 mil euros numa mala e colocá-los à baliza", terá dito o técnico espanhol, o que levou Dudek à loucura."Foi aí que tive essa ideia louca de lhe dar um murro na cara. Esse sussurro do Diabo esteve na minha cabeça, a pensar que, se o desse, ele me deixaria sair para o Colónia", confessou.Jerzy Dudek acabou por regressar à baliza do Liverpool, depois da expulsão de Pepe Reina num confronto com o Chelsea, tendo representado os reds em 12 jogos nas duas temporadas seguidas, antes de se mudar para o Real Madrid, onde esteve durante quatro épocas.