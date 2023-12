Dwight Yorke exige mudanças: «Jadon Sancho continua a rir com os colegas...»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Dwight Yorke, histórico avançado do Manchester United, tem feito marcação cerrada ao clube onde se fez homem. Numa fase nefasta para o emblema de Old Trafford, o antigo craque tem comentado todos os temas e não tem sido nada meigo.

Depois de um ataque incisivo ao treinador Erik ten Hag antes do Natal, agora foi tempo de disparar sobre Jadon Sancho, jogador que continua afastado dos trabalhos da equipa principal depois de uma altercação com o treinador holandês.

"Os clubes não podem fazer o seu trabalho de forma positiva com um drama constante à sua volta. O mau estar vai-se manifestar sempre", iniciou.

"O Sancho anda a passear pela vida e eu lidaria de outra forma com a situação que o envolve atualmente. O Manchester United está a atravessar uma fase muito delicada e ainda tem de lidar com a situação do Sancho. O treinador tem de resolver este tipo de situações e, de preferência, sem sair envergonhado", explicou.

"Lembro-me dos meus tempos e sei como isto funciona. O Sancho continua a brincar e a rir com os colegas todos os dias. E situações destas não são boas para o espírito de balneário. Porque enquanto os jogadores estão a dar o máximo para conseguir resultados, o Sancho anda a passear pela vida", rematou.