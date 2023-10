Eddie Howe tem um plano: Substituto de Tonali pode não custar um tostão

O italiano Sandro Tonali, do Newcastle, está envolvido num esquema de apostas ilegais e, por isso, o seu futuro em Inglaterra está em dúvida. É certo que continuará ligado ao emblema magpies, mas se for castigado com vários meses de castigo (em princípio serão 10 meses), a direção dos ingleses vai ter encontrar um substituto.

Contudo, ao invés de voltar a abrir os cordões à bolsa para investir mais uns milhões noutro craque, o treinador Eddie Howe poderá encontrar uma solução mais em conta. De acordo com a imprensa inglesa, o treinador tem acompanhado com interesse a evolução de Isaac Hayden no Standard Liège, onde se encontara emprestado, e poderá resgatar o jogador em janeiro, de forma a reintegrá-lo no plantel.

Hayden, de 28 anos, chegou ao Newcastle em 2016 e já leva 171 jogos pelo clube. Contudo, com a chegada de nomes pesados para a equipa, Hayden acabou emprestado aos belgas.