Ederson lamenta onda de lesões no City: «É muito difícil para uma equipa como a nossa»

Ederson Moraes acredita que a onda de lesões que o Manchester City está a atravessar atualmente deixa a corrida ao bicampeonato muito mais complicada.Para o guarda-redes dos citizens, a ausência de Aymeric Laporte - que estará fora dos relvados até ao próximo ano, à custa de uma lesão nos ligamentos -, contribuiu para a atual fase de resultados menos positivos por parte da equipa liderada por Pep Guardiola."É muito difícil para uma equipa como a nossa ter tantas lesões, especialmente se todas elas aconteceram nas mesmas posições. Todos nós conhecemos a excelente qualidade do Aymeric e o quão bom ele é na nossa primeira fase de construção. Claro que sentimos a sua falta lá dentro, mas temos também outros jogadores que podem fazer essa posição. Infelizmente, com a lesão de John Stones, ficamos com apenas um defesa central de origem", referiu o antigo guarda-redes do Benfica.Apesar do 2.º lugar no campeonato, o Manchester City parte, à 8.ª jornada, com uma desvantagem de 8 pontos para o líder Liverpool, que conta já com 24 pontos. Contudo, esse aspeto não tira aos jogadores dos citizens e, em especial ao guardião brasileiro, os olhos do título nacional. "Penso que temos de ser muito fortes mentalmente e continuar a jogar para conseguirmos conquistar o campeonato", concluiu.