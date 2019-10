EFL multa Liverpool em cerca de 234 mil euros por uso indevido de jogador na Carabao Cup

A Liga Inglesa de Futebol (EFL, em inglês), organizadora da Carabao Cup (Taça da Liga Inglesa), anunciou esta quarta-feira, através de um comunicado, que vai multar o Liverpool em mais de 200 mil libras (cerca de 234 mil euros) pela utilização indevida de Pedro Chirivella, extremo de 22 anos, nos 16 avos-de-final da prova frente ao MK Dons, partida que os 'reds' venceram por 2-0.





De acordo com o comunicado publicado pelo organismo, "as regras da Carabao Cup requerem que os clubes assegurem que todos os jogadores encontram-se elegíveis de acordo com as regras da prova", medida que não terá acontecido porque o extremo espanhol - que na última época representou o Extremadura por empréstimo - não se encontra inscrito na prova.