Salah como Ronaldo e Payet: deixa final europeia em lágrimas

A Federação Egípcia emitiu um comunicado em que expressa otimismo quanto à presença de Salah no Campeonato do Mundo.O jogador do Liverpool saiu lesionado e em lágrimas na final da Liga dos Campeões frente ao Real Madrid e temeu-se o pior cenário. No entanto, e já depois de o avançado ter feitos exames para avaliar a extensão do problema, a Federação Egípcia revelou que a lesão nos ligamentos do ombro não deverá ser impeditiva da presença do jogador na Rússia.O Egito integra o Grupo A da prova, juntamente com Rússia, Arábia Saudita e Uruguai.

Autor: Luís Miroto Simões