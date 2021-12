Eidur Gudjohnsen: «Nove em cada 10 vezes, o Bruno Fernandes procura o Ronaldo»

Eidur Gudjohnsen analisou a prestação do Manchester United esta temporada e 'descobriu' uma estreia relação entre dois portugueses. Para o antigo avançado do Chelsea, Bruno Fernandes tem mostrado uma dependência excessiva de Cristiano Ronaldo."É como se ele estivesse sempre à procura do Cristiano Ronaldo. Nove em cada dez vezes, ele tenta encontrar Ronaldo e se isso não funcionar, o Bruno Fernandes impaciente e começa a tentar coisas muito difíceis. Tendo em conta a forma como começou no United, queremos ver muito mais dele", reiterou o ex-futebolista em declarações à televisão islandesa MBL.Esta temporada, Bruno Fernandes soma cinco golos em 22 partidas oficiais pelos red devils.