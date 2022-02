Ekotto recorda treinos de Villas-Boas: «Fazia exercícios com três balizas que ninguém entendia»

Benoit Assou-Ekotto, antigo lateral de Everton e Tottenham, revelou alguns episódios curiosos que viveu durante a carreira. Em entrevista ao 'The Athletic', o camaronês lembrou uma transferência para Itália que não se concretizou graças ao seu penteado, confessou que chegou a jogar por dinheiro e abordou a chegada de Villas-Boas aos spurs em 2012."Se eu não tivesse sido tão sincero, tinha vivido uma carreira mais aborrecida. Cheguei a falar com um clube italiano que me disse: 'Gostamos de ti, mas para nós é difícil explicar o porquê de contratar alguém com o teu penteado'. Por isso, fui para Inglaterra. A mentalidade lá é diferente. Muita gente reclama, mas venham morar para França e logo me dirão", sublinhou Ekotto quando questionado sobre os seus penteados 'extravagantes'.O antigo defesa esteve sob o comando técnico de Villas-Boas em 2012, e apesar de ter estranhado os métodos de trabalho do treinador português, chegou a elogiá-lo taticamente. "Taticamente era bom, mas era jovem e estava a aprender. O problema é que quando ganhas a Liga Europa e chegas ao Tottenham, pensas que as tuas ideias são as melhores. Ninguém entendia um exercício que ele fazia com três balizas. Eu não ia jogar contra três equipas nem com três balizas se ele não explicasse aquilo, mas não queria ouvir ninguém".Ekotto explicou ainda a sua 'célebre' frase onde confessou que apenas jogava "por dinheiro". "Os meus colegas estavam 200 por cento de acordo. Quando o teu agente te liga a oferecer um clube, a primeira coisa que queres saber é quanto pagam. São negócios. É bom para o negócio dizer que se ama o clube, mas eu não gosto disso. Ser tão sincero foi algo que não me ajudou. Todos estão cá pelo dinheiro: jogadores, empresários, direções... daqui a 50 anos vão entender", rematou.