Ele é um de nós: Haaland participa em concurso para ganhar camisola de... Raphaël Guerreiro

Erling Haaland é figura dentro e fora de campo. Um homem bem disposto com a vida e que raramente faz cara feia, obrigando o mundo a vergar-se às suas loucuras. A mais recente delas está relacionada com o internacional português Raphaël Guerreiro.

O lateral do Borussia Dortmund, que partilhou balneário com o avançado nórdico, é o rosto de uma campanha publicitária do clube alemão, em parceria com a '433', onde o vencedor do concurso ganha uma camisola de Guerreiro.

Milhares de adeptos do clube germânico avançaram para o concurso, com o objetivo de conquistar a camisola, e ficaram muito surpreendidos quando viram que têm a concorrência de... Haaland.

O avançado do Manchester City, que podia muito bem ligar a Guerreiro e pedir-lhe o artigo, entrou no Instagram do concurso e 'tagou' dois amigos, como habitualmente se faz nestas promoções. Ironicamente, 'marcou' o próprio Raphaël Guerreiro e Thorgan Hazard, com quem também cruzou no Dortmund e que agora alinha no PSV Eindhoven.

"Por que raio é que o Haaland está a participar no concurso?", "Mas não podia simplesmente pedir-lhe", "Este quer ganhar mesmo tudo" e "Esqueceu-se de mudar para a conta pessoal", são apenas alguns dos comentários que, claro está, ajudaram ainda mais a potenciar a iniciativa.