Elevado custo dos testes pode hipotecar campeonatos das 2.ª e 3.ª divisões em Inglaterra

Os elevados custos com os testes ao novo coronavírus pode levar a Liga inglesa a optar por não concluir os campeonatos da League One e League Two, as segunda e terceira divisões de futebol do país.





Segundo o jornal 'Telegraph', seriam necessários mais de 66 mil testes para completar a época de 2019/20 nos dois escalões, com um custo acima os 9 milhões de euros.Na próxima semana os clubes da League One e League Two vão decidir se optam por dar a temporada por terminada ou, se decidirem continuar, como farão para financiar os testes, obrigatórios em caso de regresso à atividade.A Premier League quer que os jogadores e demais staff das equipas sejam testados pelo menos duas vezes por semana, o que pode tornar-se financeiramente incomportável para os escalões inferiores...