ELEVEN garante direitos da Premier League a partir da próxima época

A ELEVEN garantiu os direitos, em exclusivo, da Premier League, já a partir da próxima temporada 2022/23. O anúncio foi feito esta quinta-feira pelo operador de desporto, sublinhando que acompanhará "os principais jogos dos melhores jogadores do mundo, com destaque para a armada portuguesa em solo inglês e com o melhor jogador do mundo, Cristiano Ronaldo".





Em comunicado, a ELEVEN sublinha que "todos os 360 jogos da competição, disputada atualmente por 20 clubes, serão transmitidos em direto, exclusivo e em alta-definição, com comentários em português", algo que nunca antes feito no país.A aquisição dos direitos de transmissão da Premier League, junta-se assim, à lista de competições transmitidas pela ELEVEN, onde já figuram também a Liga dos Campeões, a La Liga, a Bundesliga e a Ligue 1.