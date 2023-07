ELEVEN renova vários direitos e transmite Premier League Summer Series

A ELEVEN anunciou esta quinta-feira ter garantido os direitos para Portugal da Premier League Summer Series, com a transmissão prevista de seis partidas de preparação a realizar entre 26 e 30 de julho. Com a participação de seis equipas da Premier League (Aston Villa, Brentford, Brighton & Hove Albion, Chelsea, Fulham e Newcastle), a Premier League Summer Series será disputada em 5 cidades norte-americanas.Além da transmissão destes seis encontros de preparação, a emissora garantiu ainda a continuidade dos direitos de outras competições, nomeadamente da DFB-Pokal (Taça da Alemanha), tal como três competições belgas: Belgian Pro League (1ª divisão), Pro Cup (Taça da Bélgica) e Super Cup (Supertaça da Bélgica).Nas modalidades, a ELEVEN anuncia ainda a renovação dos direitos de transmissão da Liga Endesa, o principal campeonato do basquetebol espanhol, por mais duas temporadas. Todos os jogos da fase regular, playoffs, Copa del Rey ACB e Supercopa ACB serão transmitidos, em direto e em exclusivo, no canal de desporto e via streaming.Quarta, 26 de julho22h30 — Brentford x Brighton & Hove Albion — ELEVEN100h00 — Fulham x Aston Villa — ELEVEN2Sexta, 28 de julho01h15 — Newcastle United x Chelsea — ELEVEN100h30 — Brighton & Hove Albion x Newcastle United —ELEVEN1Sábado, 30 de julho17h00 — Aston Villa x Brentford — ELEVEN119h45 — Chelsea x Fulham — ELEVEN1