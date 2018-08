O afastamento surpresa do Basileia esta quarta-feira, na 2.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, deixou o Liverpool a sonhar com a entrada no Pote 2 do sorteio da Liga dos Campeões, que poderia impedir os reds de encontrar alguns possíveis adversários de respeito na fase de grupos da prova da UEFA.Para tal suceder, e conforme informa o 'Liverpool Echo', os ingleses torcem agora para que o Benfica também não consiga o apuramento para essa ronda, já que se as águias forem afastadas, a formação inglesa, vicecampeã europeia, sobe ao segundo poste, onde moram equipas como Borussia Dortmund, FC Porto, Shakhtar Donetsk ou Nápoles.O Benfica, recorde-se, defronta na próxima semana o Fenerbahçe na 1.ª mão da 3.ª pré-eliminatória, necessitando depois de superar o playoff para chegar à fase de grupos.

Autor: Fábio Lima