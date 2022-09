Em Inglaterra dizem que Thomas Tuchel pode ser deportado antes do Natal

O jornal 'The Telegraph' avança que o treinador alemão Thomas Tuchel, despedido do Chelsea há poucas semanas, pode ser deportado antes do Natal, devido às novas regras pós-Brexit.O técnico, de 49 anos, apenas poderá permanecer em Inglaterra 90 dias após o despedimento, segundo as novas regras de atribuição de vistos do país.Ao que parece Tuchel sente-se "feliz e confortável" a viver no Reino Unido, mas o treinador também estará a analisar outras opções. "Vamos agir de acordo com as regras do Reino Unido e adaptar todos os nossos planos futuros. Ainda não há decisões tomadas", disse um representante do técnico ao 'The Telegraph'.O alemão foi visto em Londres na última quarta-feira, tendo tirado fotos com adeptos.