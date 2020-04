Em Itália garantem que a Premier League vai anunciar em breve o fim da época

Pierpaolo Marino, diretor da Udinese, clube cujo dono detém também o Watford, revelou esta noite saber que em breve "a Premier League vai anunciar que a época terminou".





O comentário foi proferido depois de a liga belga ter decretado o fim da temporada, na sequência da pandemia causada pelo novo coronavírus. "A federação belga já decretou o fim da época, não obstante a ameaça de sanções por parte da UEFA", disse Pierpaolo Marino à 'Sportitalia'.E depois acrescentou: "Em Inglaterra, a Premier League está prestes a fazer uma declaração semelhante porque a situação lá [a pandemia] está a ficar muito, mas muito séria. Francamente espero que todos possamos desfrutar novamente do futebol, depois do coronavírus."A finalizar, avisou: "Não importa o tempo que vai demorar, mas temos de sair desta zona de perigo. Estou preocupado com a próxima época e não com esta."