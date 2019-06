Emerson Palmieri revela adeus de Hazard via Whatsapp: «Pensei, m... ele foi mesmo»

As transferências mais caras de sempre



Eden Hazard foi apresentado como jogador do Real Madrid no passado dia 13 de junho. Mas antes de assinar pela formação merengue, o internacional belga despediu-se dos seus companheiros de equipa através de uma mensagem de Whatsapp.Segundo revela o defesa brasileiro Emerson Palmieri: "Hazard escreveu 'Obrigado, adoro-vos' e depois decidiu deixar o grupo", diz, admitindo depois: "Pensei, m... ele foi mesmo."Hazard foi apresentado na última semana, tornando-se no jogador mais caro do Real Madrid , com o Chelsea a receber á partida 100 milhões de euros, aos quais se poderão somar mais 30 milhões, em variáveis.O médio belga de 28 anos assinou um vínculo válido para as próximas cinco temporadas, até final de 2023/24.