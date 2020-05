Emery acusa Ozil de falta de "atitude e empenho": «Balneário não quis que fosse capitão»

O espanhol Unai Emery, ex-treinador do Arsenal, deu uma entrevista ao ao 'Daily Mail' onde arrasou o alemão Mesut Ozil. O técnico assegurou que o médio não tem a mesma "atitude e empenho" dos seus companheiros e que a equipa não quis que ele fosse capitão.





Ozil nunca esteve entre as primeiras escolhas de Emery, mas o espanhol garante que fez de tudo para que o alemão rendesse mais."Ele tem de olhar para si mesmo, para a sua atitude e empenho", disse o técnico espanhol. "Tentei ajudá-lo. Ao longo da minha carreira os jogadores talentosos sempre foram os meus favoritos e comigo jogaram sempre ao seu melhor nível ou perto disso. Sempre quis que ele se envolvesse mais, mas a atitude que adotou, os seus níveis de empenho... bem, digamos que não eram suficientes."Emery contou que a equipa também se apercebia disso. "Um dos capitães podia ter sido o Ozil, mas o balneário não o queria a capitão. O seu nível de empenho não era o de alguém que pudesse ser capitão, foi isso que os jogadores decidiram."E deu como exemplo a final da Liga Europa do ano passado, que os gunners perderam com o Chelsea. "Nesse jogo não lhe faltou atitude. Voltámos para Londres e fui para casa às 8 da manhã. Dormi três horas e regressei a Colney para ter reuniões individuais com todos os jogadores. Apenas o Ozil não apareceu.""Não sei por que não apareceu. Isto foi apenas um exemplo da sua atitude. Quando o empenho é a 100 por cento, toda a gente aparece."Emery, recorde-se, deixou o comando técnico dos gunners no início desta época.