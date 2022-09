Emile Smith Rowe foi operado e desfalca Arsenal até dezembro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Emile Smith Rowe foi operado e vai desfalcar o Arsenal, pelo menos, até dezembro, altura em que os gunners garantem que voltará aos treinos.O criativo inglês formado no clube "sentiu um desconforto na virilha, o qual limitou os treinos e jogos"."A cirurgia foi bem sucedida e aconteceu em Londres nos últimos dias. O programa de recuperação do Emile já está em curso", pode ler-se no comunicado.Smith Rowe, de 22 anos, conta quatro presenças oficiais esta temporada, nenhuma delas como titular da equipa de Arteta.