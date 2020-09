Emiliano Martínez deixa o Arsenal e reforça o Aston Villa

Emiliano Martínez é reforço do Aston Villa, deixando o Arsenal em definitivo, depois de 10 anos de ligação. O guarda-redes argentino assinou esta quarta-feira contrato válido com os villans para as próximas quatro temporadas.





Formado no Independiente, o futebolista de 28 anos chegou aos gunners em 2010, mas representou emblemas como o Oxford United, o Sheffield Wednesday, Rotherham, Wolverhampton e Getafe, sempre por empréstimo dos londrinos.A chegada de Leno fez Emiliano Martínez perdeu o seu espaço no Arsenal, com o argentino a mudar-se esta temporada paraa cidade de Birmingham.