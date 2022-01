Emissora chinesa paga cerca de 188M€ por incumprimento contratual com a Premier League

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Supremo Tribunal ordenou esta terça-feira que a emissora chinesa PPLive Sports International tem de pagar um total de 213 milhões de dólares (cerca de 188 milhões de euros) por não ter honrado o contrato com a Premier League o contrato de três anos para a transmissão dos jogos da competição na China.

Em causa está o facto de a emissora, da Suning Holdings Group, que também possui o Inter de Milão, nunca ter chegado a pagar a primeira parcela do contrato trianual (entre 2019 e 2023) que lhe davam o direito de transmitir, de forma exclusiva, todos os 380 jogos da Premier League na China.

O acordo, que tinha um valor recorde de 530 milhões de dólares (cerca de 466 milhões de euros), acabou por ser rescindido por via unilateral, uma vez que a Liga inglesa rejeitou todos os pedidos de renegociação do contrato apresentados pela PPLive Sports, que viu o acordo cair em setembro do último ano e agora validado pelo Supremo Tribunal.

Atualmente, é a plataforma de streaming chinesa iQIYI que detém os direitos de transmissão da Premier League na China, e também em Macau, um contrato com duração de quatro anos.

"A Premier League aplaude a sentença hoje aplicada pelo Supremo Tribunal relativa ao não pagamento de taxas à PPLive, o nosso ex-parceiro de transmissão na China.

"A Premier League vai fazer valer os seus direitos contratuais de forma robusta sempre que não tiver outra opção disponível. A Liga destaca a observação do juiz de que a PPLive não tinha 'nenhuma perspetiva real de sucesso', defendendo a nossa reivindicação. Esta decisão destaca a força do caso da Liga.

"A Liga começará agora o processo de recuperação das taxas e custos devidos pela PPLive", pode ler-se.