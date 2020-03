Emmanuel Petit: «Bruno Fernandes mudou a mentalidade do United»

Chegou, viu, venceu e mais que convenceu. Bruno Fernandes já é visto como uma das melhores contratações recentes do Manchester United. Custou 55 milhões de euros imediatos aos cofres de Old Trafford, num negócio que poderá render ao Sporting cerca de 80 milhões.





Para o ex-internacional francês Emmanuel Petit, o português já eclipsou Paul Pogba, jogador mais caro de sempre da história do United."O Bruno Fernandes teve um grande impacto na equipa. No espaço de apenas dois meses já provou ter sido a melhor contratação do mercado de inverno. Parece que já está no clube há seis anos! Mudou a mentalidade no balneário e é muito difícil para um jogador que chega a meio da temporada conseguir isso. Esperava-se o mesmo de Pogba: devia ser um líder dentro de campo e não o é", garantiu Emmanuel Petit em entrevista ao ‘The Mirror’.Bruno Fernandes chegou a Manchester no fecho do mercado de inverno e em fevereiro foi eleito o jogador do mês da Premier League pela Associação de Jogadores Profissionais de Inglaterra. Arrecadou 58 por cento dos votos.