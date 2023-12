Emmanuel Petit deixa conselho a craque do Arsenal: «O melhor é pedir para sair»

Ainda há pouco lhe mostrámos no Record como William Gallas, antiga estrela do Arsenal, se mostrou pouco convencido de que a formação liderada por Mikel Arteta consiga manter a liderança na Premier League até final da competição.

E agora é a vez de lhe mostrar como Emmanuel Petit, outro francês com história nos gunners, se 'atirou' a um elemento do plantel atual e que considera estar a mais no balneário. Trata-se do guarda-redes Aaron Ramsdale, que para Petit tem tido uma temporada para esquecer.

"Muita gente disse que contratar o David Raya era um erro. A verdade é que ele foi assumindo a baliza e apesar de um erro ou outro, tem realizado defesas brilhantes e tem sido excelente a construir jogo desde a defesa. Aliás, se fosse o Ramsdale não teria qualquer dúvida e pedia para sair em janeiro. Consigo ver que ele está num momento miserável e todos os dias se deve levantar a perguntar - 'Mas o que fiz eu de errado?'. Especialmente com a chegada do Europeu, o melhor que ele tem a fazer é sair do clube", registou.