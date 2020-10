Emoção em Inglaterra: morreu um ex-jogador da formação do Manchester City

O Manchester City revelou que Jeremy Wisten, jogador de 17 anos que fez parte dos seus escalões de formação, faleceu.





"A família do Manchester City está triste pois soube do falecimento do ex-jogador da academia, Jeremy Wisten. Enviamos as nossas profundas condolências aos seus amigos e família. Os nossos pensamentos estão convosco neste momento difícil", escreveram os citizens nas redes sociais.Os amigos, entretanto, iniciaram uma campanha de recolha de fundos para ajudar a família a pagar as despesas do funeral.