Recorde-se que o mercado de transferências na Liga inglesa termina mais cedo este ano, no dia 9 de agosto. "Para ele é uma grande decisão porque quer estar perto da sua família e o Chelsea tem uma oferta para aceitar", garantiu.Recorde-se que o mercado de transferências na Liga inglesa termina mais cedo este ano, no dia 9 de agosto.

Com o futuro de Thibaut Courtois ainda em aberto, o empresário do jogador do Chelsea, Christophe Henrotay, falou ao jornal inglês 'The Sun' sobre a situação do jogador. O agente deixou claro que a vontade do belga é mudar-se para o Real Madrid."Tenho estado a ler em todo o lado que o Chelsea está a dizer que é uma decisão do Courtois, mas ele já deixou claro ao clube que a melhor opção para ele é ir para Madrid", referiu o empresário de Courtois que, curiosamente, já representou o Atlético Madrid.