Empresário de jovem jogador do Liverpool acusa o clube de "bullying psicológico"

Saif Rubie, empresário de Bobby Duncan, avançado do Liverpool de apenas 18 anos e primo da lenda dos reds Steven Gerrard, que atua na equipa sub-23 dos reds, emitiu um comunicado na sua conta do Twitter no qual acusa o clube de "bullying psicológico" para com o seu jogador.O jovem jogador demonstrou vontade de abandonar o clube para ter a possibilidade de jogar com regularidade numa equipa sénior. Segundo o agente, a Fiorentina de Itália e o Nordsjaelland da Noruega apresentaram proposta de empréstimo por uma temporada pelo avançado, mas o clube rejeitou."Bobby não saiu do quarto durante quatro dias por causa disso e nunca mais volta ao Liverpool. A minha única preocupação agora é a sua saúde mental e o seu bem estar", escreveu o empresário, acusando ainda o Liverpool de "bullying psicológico" e de "destruir a vida de um jovem".Entretanto, o Liverpool já respondeu, em comunicado, ao empresário do jogador. "O Liverpool está ciente e desapontado com os comentários e as alegações infundadas que foram feitas nas redes sociais sobre um dos nossos jogadores. Como os interesses do jogador em causa ficam melhor servidos sem especulações inapropriadas, declarações inflamatórias ou a serem discutidos em público, não nos vamos alargar mais nos comentários", pode ler-se no comunicado do clube.