Empresário de Otamendi revela desejo do ex-FC Porto

Nicolás Otamendi cumpriu esta quarta-feira 32 anos de idade. O defesa-central está na quinta temporada ao serviço do Manchester City e tem sido titular no onze de Pep Guardiola nos últimos jogos. Ainda assim, o ex-jogador do FC Porto tem saudades da Argentina, principalmente para cumprir um sonho: acabar a carreira ao serviço do River Plate, o clube do coração. A garantia é dada pelo empresário, Martín Sendoa.





"O Nico é fanático [pelo River], obviamente. Ontem foram os seus anos e o bolo era do River. Com isto digo tudo. O seu desejo é retirar-se no River, mas a decisão não depende dele. Tem contrato com o Manchester City mais dois anos. Está bem no clube, melhor do que no ano passado, e não vai interromper o seu contrato. Depois disso, podia voltar à Argentina. Ele quer terminar no River", disse, à TyC Sports.O empresário de Otamendi acredita que os citizens possam libertar o jogador, mas apenas em junho."Agora não creio que o libertem, ele está a jogar com Guardiola, mas em junho pode ser. O Nico morre para jogar no River, é o seu clube, mas não se vai oferecer. Têm de o chamar", explicou.