Empurrada, esmurrada e arrastada pelo chão: médio do Derby County pede justiça para a namorada

Louie Sibley, jogador do Derby County, deixou um apelo nas redes sociais no sentido de identificar um homem e uma mulher que terão agredido violentamente a sua namorada numa saída noturna em Nottingham.Segundo o futebolista, Keelet Carter foi esmurrada, empurrada contra uma parede e arrastada pelo chão por volta das 2 da manhã de domingo.O médio, de 20 anos, partilhou fotos do estado em que ficou a jovem, que chegou a estar inconsciente depois das agressões, bem como imagens de câmaras de videovigilância."A minha namorada foi várias vezes atacada por um homem e uma mulher. Ela acabou no hospital e teve de ser suturada, devido ao murros do homem, que a deixaram inconsciente. Foi um ataque cobarde a uma rapariga inocente. Ele até a arrastou pelo chão antes de a atirar contra uma parede", escreveu Louie Sibley no Instagram."Depois de fazer tudo isto, quando ela não estava a olhar, esmurrou-a, deixando-a inconsciente. A mulher estava continuamente a tentar agredi-la, atacando-a quando o homem a arrastava pelo chão", prosseguiu o internacional sub-20 inglês.O jogador explicou que as agressões resultaram de um ataque sem qualquer tipo provocação. "Eles precisam de ser encontrados. Como pode um homem adulto atacar uma rapariga desta forma e depois escapar incólume? Por favor, partilhem esta mensagem e se alguém tiver informações, será agradecido."Segundo o 'The Sun', a polícia de Nottinghamshire confirmou estar a investigar o sucedido.