Entrada a pés juntos: Site do Arsenal goza (muito) com falta de títulos do Tottenham

Nos dias de hoje os duelos futebolísticos não se disputam apenas no relvado. Nas redes sociais e nos sites os combates seguem vivos e este é um exemplo de que há muitas 'entradas' bem duras.

O Arsenal decidiu ridicularizar a escassez de troféus do rival Tottenham com uma ideia que tem tanto de simples como de brilhante.

Mensagem polémica Mensagem polémica

Na loja online do clube, no lugar onde habitualmente temos a informação 'o seu carrinho de compras está vazio', alguém decidiu juntar pequenos ingredientes à frase - "O seu carrinho está vazio como a sala de troféus do Tottenham". E as redes sociais incendiaram!



Entretanto a mensagem já foi alterada e voltou (por agora) à fórmula original.