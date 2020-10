Epopeia de Jürgen Klopp no Liverpool começou num café em Lisboa

Jürgen Klopp cumpriu ontem cinco anos como treinador do Liverpool, aventura essa que teve início... numa esplanada lisboeta.





“Estava totalmente em ‘modo de férias’. Tinha ido passar uns dias a Lisboa com a família. Estava sentado com a minha mulher, Ulla, numa esplanada de um café quando o telemóvel tocou. Como estava de férias decidira não atender nenhum telefonema, pois não queria ser incomodado. Olhei para o número e tive a sensação de que podia ser algo interessante. Atendi o telefone e, assim que soube do interesse do Liverpool, senti um enorme entusiasmo” , contou o treinador germânico dos reds.