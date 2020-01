Equipa B do Liverpool vence dérbi de Anfield frente ao Everton

O Liverpool está nos 16 avos de final da Taça de Inglaterra depois de vencer (1-0) o dérbi frente ao Everton de Carlo Ancelloti





A estreia de sonho de Curtis Jones: um golo fantástico no apuramento do Liverpool A estreia de sonho de Curtis Jones: um golo fantástico no apuramento do Liverpool

A carregar o vídeo ...

Jurgen Klopp deu descanso aos habituais titulares, mas os suplentes deram conta do recado. Um grande golo de Curtis Jones, jovem de 18 anos, aos 71 minutos, valeu o triunfo dos reds. O jogo ficou também marcado pela estreia do do japonês Minamino com a camisola do Liverpool.