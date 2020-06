Equipa da 4.ª divisão de Inglaterra vai ter apoio de Shaquille O'Neal na bancada

Com jogos à porta-fechada, muitos clubes têm recorrido a fotografias em cartão dos seus adeptos e sócios para encher as bancadas. Mas poucos podem dizer que contam com o apoio de Shaquille O'Neal, uma das maiores figuras de sempre da NBA. O Northampton Town pode.





O clube, que compete na League Two (a 4.ª divisão em Inglaterra), vai ter a figura de Shaquille O'Neal na bancada na próxima semana, no jogo da 1.ª mão do playoff de acesso à League One, diante do Cheltenham.A figura de 'Shaq' em cartão, envergando o cachecol dos Cobblers, está pronta e encontra-se já dentro do estádio. E o Northampton Town apela aos seus adeptos que se juntem a ele.E por que razão Shaquille O'Neal apoia uma modesta equipa de futebol em Inglaterra? Porque o antigo jogador dos Lakers e dos Heat é amigo e tem negócios com o presidente do clube, Kelvin Thomas.Já em 2016, quando o clube foi promovido à League Two, 'Shaq' gravou uma mensagem a dar os parabéns à equipa.