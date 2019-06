Equipa do Liverpool atravessa cidade para celebrar conquista da Liga dos Campeões

Dezenas de milhares de adeptos receberam este domingo a parada do Liverpool pela cidade, após a conquista da Liga dos Campeões de futebol pela sexta vez na sua história.O treinador Jürgen Klopp e o plantel que no sábado bateu o Tottenham por 2-0, na final de Madrid, seguiram num autocarro de dois andares que atravessa a cidade desde as 17h00, sob um céu cinzento e alguma chuva de forma ocasional."Pode chover o dia todo, ninguém aqui quer saber", atirou Aleisha Tipton, em declarações à agência francesa France Presse, sendo que a adepta de 23 anos ainda se lembra da anterior, em 2005, quando tinha "apenas nove anos", pelo que está "a saborear muito mais desta vez".Já Paul Shingler, de 52 anos, afirmou nunca ter visto "algo como este oceano de vermelho", as cores do emblema de Liverpool, no dia seguinte a uma festa grande com os cerca de 50 mil adeptos que viajaram para Madrid no dia do jogo.O Liverpool venceu a sexta Liga dos Campeões da sua história no sábado, ao bater em Madrid o Tottenham por 2-0 numa final 100% inglesa, com golos do egípcio Salah (dois minutos) e do belga Origi (87).