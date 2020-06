Equipa do Liverpool equipou-se no estacionamento do estádio do Everton

Insólito mas real. A equipa do Liverpool, que este domingo visitou o Everton e empatou a zero, equipou-se no parque de estacionamento do Goodison Park.





O túnel de acesso ao relvado foi considerado demasiado pequeno para permitir a entrada das duas equipas em campo com segurança e de forma higiénica. Por isso, os visitantes equipam-se no exterior e entram no relvado por uma das portas que habitualmente servem de acesso ao público.



Leicester, Southampton, Aston Villa e Bournemouth são as equipas que vão visitar os toffees até ao final da época.

Foi montada uma estrutura provisória que vai fazer as vezes de balneário das equipas visitantes em todos os jogos que faltam para completar a época na Premier League. Tudo por causa do novo coronavírus.