Equipamento do Manchester United para 2020/21 poderá ter sido divulgado... pelo Barcelona

Todos os adeptos anseiam, antes do arranque de qualquer temporada, pelo novo equipamento da sua equipa. Pois bem, esse dia parece já ter chegado para os adeptos do Manchester United, tudo por culpa do... Barcelona.

Os dois emblemas tinham, este domingo, agendado um jogo virtual amigável, de Pro Evolution Soccer (PES) 20. Mas o momento mais inesperado surgiu na 'thumbnail' da publicação na página oficial do canal de YouTube dos catalães, com Paul Pogba a vestir aquele que poderá ser o próximo equipamento da formação de Manchester.

Segundo avança a 'Footy Headlines', o equipamento principal dos red devils adota a cor vermelha como predominante, mas com tons de laranja, com o grande destaque a serem as riscas brancas ao longo do corpo e nos ombros.

Quanto ao segundo equipamento poderá ser predominantemente vermelho, com pequenos pormenores apenas nas mangas das camisolas, também com pequenos tons de laranja.

A publicação foi posteriormente eliminada, mas não o suficiente para não cair rapidamente nas redes sociais.

'Footy Headlines' e 'Saintetixx Design' já tinham avançado o possível novo visual na internet

A página 'Footy Headlines', que normalmente dedica-se à divulgação dos novos equipamentos das equipas temporada após temporada, já havia partilhado o possível 'kit' dos red devils, um design criado por 'Saintetixx Design'.